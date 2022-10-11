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Спецназ России уничтожил украинские войска под Кременной

РИА Новости: спецназ России уничтожил солдат ВСУ под Кременной в ЛНР

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский спецназ уничтожил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под городом Кременная в Луганской народной республике (ЛНР), передает РИА Новости.

Агентство опубликовало видео, на котором видна ликвидация украинских подразделений в одном из блиндажей с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». По информации радиоперехвата, российские войска уничтожили несколько солдат ВСУ.

Помимо этого, также сообщается, что в ходе атаки российского спецназа несколько украинских военных получили серьезные ранения.

Ранее военкор ВГТРК Александр Сладков рассказал об обстановке на лиманском направлении. По его словам, Кременная сейчас является «передним краем», из-за чего город стали окапывать в подготовке к дальнейшим атакам со стороны ВСУ.

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Алевтина Запольская
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