Спецназ России уничтожил украинские войска под Кременной

РИА Новости: спецназ России уничтожил солдат ВСУ под Кременной в ЛНР

Российский спецназ уничтожил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под городом Кременная в Луганской народной республике (ЛНР), передает РИА Новости.

Агентство опубликовало видео, на котором видна ликвидация украинских подразделений в одном из блиндажей с помощью противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет». По информации радиоперехвата, российские войска уничтожили несколько солдат ВСУ.

Помимо этого, также сообщается, что в ходе атаки российского спецназа несколько украинских военных получили серьезные ранения.

Ранее военкор ВГТРК Александр Сладков рассказал об обстановке на лиманском направлении. По его словам, Кременная сейчас является «передним краем», из-за чего город стали окапывать в подготовке к дальнейшим атакам со стороны ВСУ.