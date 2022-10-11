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Раскрыты подробности контрольного удара по ТЭС в Виннице

Повторный удар по Ладыжинской ТЭС в Виннице еще сильнее повредил энергооборудование

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Повторный удар по Ладыжинской ТЭС в Виннице еще сильнее повредил энергетическое оборудование, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Общественное».

«Это произошло, когда на месте обстрела работали спасатели, шесть человек, по предварительной информации, получили ранения. Вновь повреждено энергетическое оборудование», — раскрыл телеканал подробности произошедшего.

11 октября около 11 часов утра по московскому времени стало известно об ударе по Ладыжинской ТЭС. В сети появилось видео последствий удара по станции. На кадрах запечатлено разрушенное здание и разбросанные части его конструкции.

Позже произошел повторный удар позже, который привел к частичной потере электроэнергии в Винницкой области.

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