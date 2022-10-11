Раскрыто мнение россиян о предложении печатать авиабилеты на русском языке

АТОР: 86 процентов россиян не видят необходимости печатать авиабилеты на русском языке

Большинство туристов не считают нужным отказываться от английского языка при печати проездных документов на внутренние рейсы. Мнение россиян о предложении депутатов Госдумы печатать авиабилеты на русском языке раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно опросу АТОР, 86 процентов респондентов «отлично понимают», что написано в проездных документах, поэтому не видят необходимости полностью отказываться от английского языка.

На проблему с интерпретацией данных пожаловались лишь девять процентов опрошенных. Еще четырем процентам россиян «абсолютно все равно», на каком языке будет информация.

При этом 13 процентов респондентов все-таки хотели бы видеть данные на авиабилетах и посадочных талонах на русском языке. Однако причина не в понимании написанного, а в принципе. «Раз мы в России, то и писать нужно по-русски», — подчеркнули они.

Ранее в октябре депутаты Госдумы потребовали от министерства транспорта РФ обязать авиакомпании печатать билеты только на русском языке, поскольку пассажиры якобы жалуются на путающие их английские термины. В первую очередь в ГД призвали исключить английский в напечатанных на внутренние рейсы электронных авиабилетах и посадочных талонах.

