Названы самые модные стрижки осени

Marie Claire назвал короткий маллет и стрижку-бабочку самыми модными осенью 2022 года

Редакторы портала Marie Claire назвали самые модные стрижки осени 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в список вошли короткий маллет, с которым актриса Кристен Стюарт появилась на показе весенне-летней коллекции марки Chanel, а также многослойная стрижка-бабочка (butterfly cut). Кроме того, лидировать начал кудрявый боб, продемонстрированный моделями на показе бренда Miu Miu, отметили эксперты.

В то же время актуальными стали прически с небрежно уложенной челкой, объемная и многослойная стрижка шэг и ровное каре. Помимо прочего, журналисты выделили экстремально короткие прически, с которыми появились на подиуме манекенщицы таких марок, как Dior, Chloe и Trussardi.

Ранее модные редакторы назвали главные тренды в прическах на осень. Специалисты порекомендовали обратить внимание на многослойные стрижки полукругом, а также на челки-шторки различной длины.