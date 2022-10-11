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Россиянам назвали основные причины хронической усталости осенью

Кардиолог Калинкин: к упадку сил осенью могут привести дефицит железа и нарушения сна

Фото: Andy Dean / Globallookpress.com

Быструю утомляемость может спровоцировать ряд серьезных заболеваний, в частности, она является следствием дефицита железа, предупредил врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин. Об основных причинах хронической усталости он рассказал в беседе с KP.RU.

Помимо недостатка ферритина, от которого в той или иной степени страдает до 50 процентов россиян, к упадку сил осенью может привести сезонное аффективное расстройство (САР). По словам врача, данное заболевание возникает из-за сокращения светового дня в совокупности со снижением адаптационных способностей организма из-за недосыпа, стресса и тревожности. Чтобы облегчить состояние, необходимо ежедневно выходить на улицу в дневное время, даже в пасмурную погоду, и при необходимости использовать в доме лампы дневного света.

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В качестве еще одной распространенной причины упадка сил Калинкин назвал бессонницу, частые пробуждения в течение ночи, апноэ во сне и другие нарушения сна. Также спровоцировать хроническую усталость могут эндокринные заболевания, в первую очередь патологии щитовидной железы, хроническая сердечная недостаточность и болезни легких, заключил кардиолог.

Быстрая утомляемость и постоянное ощущение усталости могут быть симптомами скрытой депрессии, продолжил Калинкин. Данное заболевание, как правило, часто обостряется осенью, а в последнее время количество людей с депрессией резко возросло еще и из-за кризиса, подчеркнул он.

Ранее терапевт Людмила Лапа подсказала способ быстро избавиться от усталости ног. Снять отечность и тяжесть в конечностях помогут специальный массаж и солевые ванночки, сообщила она.

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Наталья Обрядина
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