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В Херсонской области заявили о провалах ВСУ

Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о подавлении всех попыток контрнаступления ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины провалили все попытки контрнаступления на регион. Его слова передает РИА Новости.

«Каждое контрнаступление (ВСУ — прим. "Ленты.ру") они пытаются что-то делать, но они все проваливают и просто теряют людей. Жалко, что они бросают людей в такую бойню, и мы вынуждены отвечать на них», — сказал он.

По словам Сальдо, украинских бойцов останавливают на тех же рубежах, с которых они совершают попытки продвинуться в регион.

Ранее заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Российская армия отразила атаку ВСУ на Херсон. Как он утверждает, в городе «все спокойно». Кроме того, Стремоусов уточнил, что средствами противовоздушной обороны была также отражена атака Киева на Антоновский мост.

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Кристина Есикова
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