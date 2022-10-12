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17:14, 12 октября 2022Силовые структуры

Суд заочно арестовал бывшего владельца компании СУ-155

В Москве суд заочно арестовал экс-владельца СУ-155 Балакина по делу о злоупотреблениях
Михаил Балакин

Михаил Балакин. Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего владельца строительной компании СУ-155 Михаила Балакина, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Балакин будет отправлен в СИЗО на два месяца, как только его экстрадируют в Россию либо задержат на территории страны.

В настоящее время бизнесмен объявлен в международный розыск. Ему предъявлено заочное обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Компания СУ-155 была признана банкротом весной 2018 года по решению суда.

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Любовь Ширижик
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