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В Запорожье заявили о попытках украинских диверсантов проникнуть в регион

Глава Запорожья Балицкий заявил о попытках диверсантов ВСУ проникнуть в регион
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Edgar Su / Reuters

Группы украинских диверсантов пытаются пробраться на территорию Запорожской области, но российская армия пресекает эти действия противника, заявил глава нового российского региона Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

«Диверсионные группы пытаются проникнуть, наши войска дают им отпор», — сообщил Балицкий.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил поставку немецкой системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. По его словам, эта система призвана закрыть небо страны от российских ракет.

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Василий Мека
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