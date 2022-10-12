В России выиграли суд у Universal Pictures из-за отмены проката «Бэтмена»

Кинотеатр в Иркутске выиграл суд у Universal Pictures из-за отмены проката «Бэтмена»

Иркутский кинотеатр New Cinema выиграл суд у компании Universal Pictures по делу об отмене показа фильма «Бэтмен», пишет РБК.

Суд обязал американскую компанию выплатить кинотеатру 2,9 миллиона рублей в качестве компенсации за отмену сеансов. Сумма упущенной выгоды была рассчитана из ожидаемой выручки от показа «Бэтмена», которая составила бы 5,84 миллиона с учетом договора выплаты правообладателю 50 процентов. Universal Pictures пока не прокомментировала это решение.

Отмечается, что изначально, в мае-месяце, истец стремился «разрешить спор в досудебном порядке». Однако ответчик отказался добровольно удовлетворить требование кинотеатра.

Студия Universal Pictures приостановила деятельность в России после начала спецоперации на Украине. Премьера «Бэтмена», запланированная на 2 марта, была отменена.

Ранее были объявлены новые даты выхода «Дэдпула 3», «Мстителей» и «Блэйда».