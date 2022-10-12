Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:02, 12 октября 2022Культура

В России выиграли суд у Universal Pictures из-за отмены проката «Бэтмена»

Кинотеатр в Иркутске выиграл суд у Universal Pictures из-за отмены проката «Бэтмена»

Кадр: Фильм «Бэтмен»

Иркутский кинотеатр New Cinema выиграл суд у компании Universal Pictures по делу об отмене показа фильма «Бэтмен», пишет РБК.

Суд обязал американскую компанию выплатить кинотеатру 2,9 миллиона рублей в качестве компенсации за отмену сеансов. Сумма упущенной выгоды была рассчитана из ожидаемой выручки от показа «Бэтмена», которая составила бы 5,84 миллиона с учетом договора выплаты правообладателю 50 процентов. Universal Pictures пока не прокомментировала это решение.

Отмечается, что изначально, в мае-месяце, истец стремился «разрешить спор в досудебном порядке». Однако ответчик отказался добровольно удовлетворить требование кинотеатра.

Студия Universal Pictures приостановила деятельность в России после начала спецоперации на Украине. Премьера «Бэтмена», запланированная на 2 марта, была отменена.

Ранее были объявлены новые даты выхода «Дэдпула 3», «Мстителей» и «Блэйда».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Матвиенко описала работу главы Ростуризма фразой «всех достала»
В Совбезе прокомментировали стратегию борьбы Запада «до последнего украинца»
Названы главные модные тренды на весну и лето 2023 года
Пластический хирург назвал метод избавления от впалых щек
Овечкин оценил участие в восемнадцатом сезоне НХЛ в карьере
Украина анонсировала закрытие неба западными ПВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.