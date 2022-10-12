Сообщение о прибытии бомбардировщика США в Польшу оказалось недостоверным

Сообщение о прибытии бомбардировщика-невидимки из США в Польшу оказалось недостоверным

Сообщение о прибытии бомбардировщика-невидимки из США в Польшу оказалось недостоверным.

Утверждения о том, что американский бомбардировщик Northrop B-2 Spirit прибыл на польский аэродром Жешув, расположенный недалеко от границы с Украиной, начали распространяться в проукраинских Telegram-каналах 12 октября. Один из таких постов разместил канал агентства УНИАН.

В сообщении сказано, что в Польшу впервые в истории прибыл тяжелый стратегический бомбардировщик-невидимка из США, способный нести 16 крылатых ракет с ядерными боеголовками. Подчеркивается, что первый случай боевого применения воздушного судна был зафиксирован во время бомбардировок НАТО в Югославии в 1999 году.

К публикации прикреплены соответствующие фотографии и видеозапись — на кадрах видно, как B-2 приземляется на взлетно-посадочную полосу, а очевидцы снимают процесс посадки на видео.

В действительности первоисточник видео был опубликован на YouTube еще в 2020 году — американский бомбардировщик тогда приземлился на авиабазе ВВС Великобритании Фэрфорд в английском графстве Глостершир. Местные СМИ тогда писали, что В-2 был переброшен в составе группы других бомбардировщиков-невидимок в рамках военных учений НАТО в Европе, Скандинавии и арктических регионах. Таким образом авторы постов в Telegram заимствовали видеозапись двухлетней давности, вырезали ее фрагмент и использовали функцию зеркального отражения.

О последней перебороске указанного типа воздушного судна сообщалось в августе текущего года — согласно информации издания The Drive, Соединенные Штаты разместили в Австралии 20 процентов парка своих B-2 Spirit. В публикации утверждалось, что эти военные самолеты все чаще будут появляться на континенте, так как Вашингтон и Канберра все теснее сотрудничают в сдерживании Китая.

Утверждения о прибытии в Польшу Northrop B-2 Spirit получили широкое распространение лишь в соцсетях и мессенджерах, преимущественно в украинском сегменте. Также на информацию обратили внимание некоторые новостные порталы — к примеру, «Общественная служба новостей» и Avia.pro. После опровержения распространяемых сведений некоторые издания дополняли свои новости соответствующей пометкой или же удаляли публикации.