В Госдуме объяснили отсутствие ударов по офису президента Украины фразой «они в бункерах»

Члены офиса президента Украины Владимира Зеленского сидят в бункерах, поэтому не стоит тратить ракеты на удар по администрации. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в эфире радио «Комсомольская правда», опубликованном на YouTube.

«Я прагматик и циник, как и положено военному человеку. Зачем тратить лишние ракеты на этих идиотов, когда они все равно в бункерах сидят?» — объяснил депутат.

Также парламентарий для примера заявил, что можно ударить по зданию Национального банка Украины, где находится расчетно-кассовый центр. По его словам, такую идею ему подсказали экономисты.

Ранее сообщалось о ракетных ударах по критической инфраструктуре Украины. Ракетные удары в разных частях Украины были зафиксированы 10 и 11 октября. Атакам подверглись объекты на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей.