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17:10, 12 октября 2022Россия

В Госдуме объяснили отсутствие ударов по офису президента Украины

В Госдуме объяснили отсутствие ударов по офису президента Украины фразой «они в бункерах»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: President Of Ukraine / Flickr

Члены офиса президента Украины Владимира Зеленского сидят в бункерах, поэтому не стоит тратить ракеты на удар по администрации. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в эфире радио «Комсомольская правда», опубликованном на YouTube.

«Я прагматик и циник, как и положено военному человеку. Зачем тратить лишние ракеты на этих идиотов, когда они все равно в бункерах сидят?» — объяснил депутат.

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Также парламентарий для примера заявил, что можно ударить по зданию Национального банка Украины, где находится расчетно-кассовый центр. По его словам, такую идею ему подсказали экономисты.

Ранее сообщалось о ракетных ударах по критической инфраструктуре Украины. Ракетные удары в разных частях Украины были зафиксированы 10 и 11 октября. Атакам подверглись объекты на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей.

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Никита Абрамов
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