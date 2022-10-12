Российское посольство в Канаде заявило об угрозах в своей адрес

Посольство РФ обвинило Канаду в отсутствии реакции на угрозы в адрес дипломатов и их семей

Российское посольство в Канаде обвинило власти страны пребывания в отсутствии должной реакции на многочисленные угрозы, которые с начала года поступают в адрес дипломатов и их семей, пишет РИА Новости со ссылкой на письмо.

В одном из посланий анонимный автор пригрозил взорвать здание дипломатической миссии, расправиться с послом Олегом Степановым, убить всех российских мужчин и изнасиловать русских женщин. «Если вы не хотите, чтобы такое случилось, то убирайтесь из страны и заберите с собой своих сотрудников», — уточняется в письме.

Дипломаты добавили, что подобные угрозы поступают после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. «Несмотря на нашу обеспокоенность, канадские власти не предприняли никаких значимых мер для обеспечения безопасности — нашей и наших семей», — объяснили дипломаты журналистам.

Ранее россияне, проживающие в Нидерландах, начали получать угрозы физической расправы. В адрес россиян в Голландии поступали угрозы и призывы покинуть страну.