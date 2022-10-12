Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

На замену новозеландским винам нашелся дагестанский совиньон

Новая Зеландия в рамках санкций запретила поставки популярного у россиян совиньон блан

Фото: Matthieu Joannon / Unsplash

Расширенные санкции Новой Зеландии затронут, в том числе, популярные у россиян вина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы новозеландского МИД Нанайю Махуты.

До этого до 90 процентов импорта популярного среди российских потребителей совиньон блан приходилось именно на Новую Зеландию. В прошлом году оттуда было ввезено 5,4 миллиона литров «тихих вин» на сумму 29,3 миллиона долларов. Впрочем, импортеры пока не понимают, идет ли речь о тотальном запрете на поставки новозеландского вина в Россию.

Теоретически при желании поставки можно было бы частично заместить и найти отечественные альтернативы. «Заменить можно. Даже у нас в Дагестане делают очень хороший совиньон. Но там очень мало виноградников, поэтому все, конечно, не заменят», — признал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Еще он уточнил, что даже если запрет будет тотальным, из-за долгой доставки запасов хватит «не только на Новый год, но еще на 8 Марта что-то будет».

О расширении санкций со стороны Новой Зеландии стало известно 11 октября. Ограничения коснулись 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных со вступившими в состав РФ территориями. Среди попавших под санкции — российский сталелитейный миллиардер Александр Абрамов и члены его семьи, а также компания Evraz, акционером которой он является. Более того, торговые ограничения коснутся экспорта в Россию новозеландских предметов роскоши таких, как новозеландское вино и морепродукты, а также импорта в Новую Зеландию российской водки и икры. Вступить в силу они должны с 4 ноября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Срок восстановления нефтепровода «Дружба» после утечки оценили
В США заявили о резонансе из-за слов Байдена про «ядерный Армагеддон»
Умер депутат Госдумы Петрунин
Мэр Энергодара прокомментировал информацию о покушении на него
Ростовский военком дал разъяснения по слухам о «второй волне» мобилизации
Готовившего теракт в Брянске украинца отправили в СИЗО
Уайлдер высказался о возвращении на ринг
«Ростех» создаст новую крупнокалиберную снайперскую винтовку
Семенович объяснила выбор замужними женщинами роли любовницы
Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.