На замену новозеландским винам нашелся дагестанский совиньон

Новая Зеландия в рамках санкций запретила поставки популярного у россиян совиньон блан

Расширенные санкции Новой Зеландии затронут, в том числе, популярные у россиян вина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление главы новозеландского МИД Нанайю Махуты.

До этого до 90 процентов импорта популярного среди российских потребителей совиньон блан приходилось именно на Новую Зеландию. В прошлом году оттуда было ввезено 5,4 миллиона литров «тихих вин» на сумму 29,3 миллиона долларов. Впрочем, импортеры пока не понимают, идет ли речь о тотальном запрете на поставки новозеландского вина в Россию.

Теоретически при желании поставки можно было бы частично заместить и найти отечественные альтернативы. «Заменить можно. Даже у нас в Дагестане делают очень хороший совиньон. Но там очень мало виноградников, поэтому все, конечно, не заменят», — признал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Еще он уточнил, что даже если запрет будет тотальным, из-за долгой доставки запасов хватит «не только на Новый год, но еще на 8 Марта что-то будет».

О расширении санкций со стороны Новой Зеландии стало известно 11 октября. Ограничения коснулись 51 россиянина и 24 должностных лиц, связанных со вступившими в состав РФ территориями. Среди попавших под санкции — российский сталелитейный миллиардер Александр Абрамов и члены его семьи, а также компания Evraz, акционером которой он является. Более того, торговые ограничения коснутся экспорта в Россию новозеландских предметов роскоши таких, как новозеландское вино и морепродукты, а также импорта в Новую Зеландию российской водки и икры. Вступить в силу они должны с 4 ноября.