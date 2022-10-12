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15:48, 12 октября 2022Моя страна

В Магасе отметят День отца

День отца отпразднуют в столице Ингушетии Магасе

Фото: Viktor Pogontsev / Globallookpress.com

В столице Ингушетии Магасе отметят День отца. Об этом в среду, 12 октября, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на администрацию города.

Как уточнили в администрации, праздник состоится 13 октября. Главной его площадкой станет аллея Отца в центре Магаса.

«13 октября в 12:00 на аллее Отца состоится мероприятие, приуроченное ко Дню отца. На мероприятии будут проходить мастер-классы и выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, ремесленников, а также мастеров гончарного дела», — рассказали власти города.

Все желающие также смогут присоединиться к организованным на площадке мастер-классам. При этом для лучших участников предусмотрены памятные подарки.

Первая в России аллея Отца открылась в Магасе в июне 2022 года. Там установили скамейки и фонари, а также искусственные водоемы и уменьшенные копии средневековых ингушских родовых башен. Общая протяженность аллеи составляет свыше 360 метров.

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Варвара Кошечкина
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