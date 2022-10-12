Визажист объяснился за посты с детьми в военной форме с подписью «свежее мясо»

Визажист Геворг Петросян оправдался за посты с фото российских детей в военной форме

Визажист и владелец российского бренда косметики Ne_Blednaya Геворг Петросян оправдался за посты с фотографиями детей в военной форме, которые он ранее публиковал в Instagram-сторис (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Его заявление приводит Telegram-канал Shot.

На размещенных в соцсети снимках были изображены дети дошкольного возраста в форме зеленого цвета, украшенной георгиевскими лентами. Некоторые из них держали в руках оружие. «Свежее мясо», «Какие ангелочки, так и просятся на небо», — подписывал кадры Петросян.

Как объяснил бизнесмен, идея его постов не состояла в пожелании смерти детям. Напротив, он пытался донести мысль о том, что «романтизация войны — это очень плохо». Кроме того, по словам визажиста, данные фото он размещал очень давно, «и вообще все это вырвано из контекста».

На данный момент страница Петросяна удалена из соцсети.

Ранее в октябре администраторы аккаунта британского бренда Lamel опубликовали в сторис подборку «огненных» макияжей, назвав при этом день взрыва на Крымском мосту праздничным «днем хлопка». После этого продукцию компании, основанной украинкой Натальей Яроменко, вывели из ассортимента некоторых магазинов косметики, работающих на территории России.