Названы способы подать заявку на участие в СВО добровольцем в Москве

Записаться в добровольцы можно в военкомате или на портале Госуслуг

К моменту начала частичной мобилизации Москва уже укомплектовала и отправила в зону СВО три батальона добровольцев — «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова».

Сегодня в рядах московских добровольцев — как и во всей стране — простые шоферы, инженеры, люди рабочих специальностей.

Москва с самого начала частичной мобилизации дала понять, что будет заботиться о каждом, кто выполняет свой долг и дорожит своей честью — и всемерно поддержит их и их семьи. Уже 22 сентября были утверждены ежемесячные выплаты для добровольцев и мобилизованных (50 тысяч рублей), а также выплаты в случае получения легких ранений (500 тысяч рублей) и тяжелых (1 миллион рублей). Они дополнят федеральные меры материальной поддержки.

Записаться в добровольцы можно в военкомате или на портале Госуслуг.

Нужно открыть сервис «Стать добровольцем» на портале Госуслуг по клику на баннере на главной странице портала или перейти в него с помощью цифрового помощника Робота Макса.

Необходимо ознакомиться с критериями отбора и убедиться в соответствии им. Затем нужно заполнить анкету — для этого необходимо авторизоваться на Госуслугах, часть данных автоматически подгрузится из личного кабинета пользователя портала.

Следующий шаг — выбрать ближайший или удобный вам военкомат и отправить заявку.

Ответ военкомата придет в личный кабинет пользователя Госуслуг. В сообщении назначат дату и время посещения военкомата. Если передумали, то можно не приходить в военкомат — никаких юридических обязательств при оформлении заявки не возникает.

Добровольцами могут стать граждане, которые не получили повестку, могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд.

Требования для поступления в добровольческий отряд: гражданство РФ, пройдена военная служба или военные сборы, либо гражданин занимается стрелковыми видами спорта, состоит в охотничьей общественной организации, силовом ведомстве или в казачьем обществе, возраст до 60 лет.

«Я не подлежу мобилизации, я мог бы остаться в Москве. Я оставляю в Москве работу, жену и детей, квартиру и друзей. Все это будет ждать меня потом, когда кончится война. Сейчас — долг превыше всего». Илья сообщил, что вступает в 107-й батальон Мобилизационного Резерва НМ ДНР. Причины, почему добровольцы отправляются защищать людей в зону СВО, просты и понятны. «Не могу оставаться дома, когда русские люди на передовой, под разрывами снарядов», «Если не мы, то кто защитит наши семьи, наш народ?» — написал сотрудник Минобороны Илья Янсен.