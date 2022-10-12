Российскому военному прострелили ногу в ходе массовой драки у ресторана

В Симферополе прострелили ногу военному из его же пистолета в массовой драке у ресторана

В Симферополе у ресторана военные подрались с прохожими, лейтенант получил огнестрельное ранение из своего же пистолета Макарова. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, массовая драка произошла у заведения под названием «Джипстер», расположенного на проспекте Кирова. В ресторане отдыхали 23-летний лейтенант из Тамбовской области с товарищем. В какой-то момент россияне вышли на улицу и там повздорили с компанией, проходившей мимо заведения.

Во время потасовки у военного отобрали его же оружие и выстрелили ему в ногу.

Прибывшие после стрельбы полицейские задержали шестерых участников массовой драки. Раненого лейтенанта госпитализировали. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

