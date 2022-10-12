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В Госдуме рассказали о случаях дезертирства мобилизованных

Депутат Иванов рассказал о случаях дезертирства мобилизованных в учебном центре в Елани
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В учебном центре в Елани Свердловской области есть случаи дезертирства мобилизованных, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Случаются единичные (очень редкие случаи) дезертирства, когда мобилизованный уходит на встречу с родственникам и потом исчезает», — написал депутат.

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По итогам посещения центра в Елани он также сообщил, что никто из мобилизованных не жалуется на полевые условия, все довольны питанием. Призванные в рамках частичной мобилизации россияне также заявили политику, что ждут отправку в зону спецоперации.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву. Инициатива предусматривает наказание в случае, если человек самовольно оставит часть или место службы, а также не явится в срок на службу продолжительностью более одного месяца.

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Анастасия Шейкина
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