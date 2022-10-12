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15:42, 12 октября 2022Россия

Дворники устроили массовую драку в Москве

На Линейном проезде в Москве дворники устроили массовую драку, пострадали два человека

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На Линейном проезде в Москве дворники устроили массовую драку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, днем 11 октября во дворе жилого дома между шестью мужчинами по неизвестной причине началась ссора, которая переросла в драку. Один из дворников взял палку и начал бить ей своих противников, после чего участники конфликта разбежались. Однако двое пострадавших не смогли самостоятельно уйти с места происшествия. Прохожие обратили внимание на мужчин в крови и вызвали скорую.

Как пишет издание, в данный момент полиция устанавливает личности остальных участников массовой драки и выясняет все обстоятельства конфликта.

Ранее в Москве произошла массовая драка из-за нацистского приветствия. На сделанных очевидцем кадрах видно, что к двум молодым людям подошла группа возмущенных их лозунгами мужчин. После перепалки они начинают драться.

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Константин Лысяков
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