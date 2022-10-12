В Эстонии призвали не пугаться предостережений России о «красных линиях»

Глава МИД Эстонии Рейнсалу призвал Европу не пугаться предостережений со стороны России

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Европу не пугаться предостережений России о «красных линиях» на Украине. Его слова передает CNN.

«Политика умиротворения в целом — то, что мы, может быть, в некоторых случаях использовали, чтобы избежать эскалации, — куда нас привела? К этой войне, подобной геноциду. И теперь, я думаю, нам не следует бояться. Что еще может произойти?» — сказал он.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Европа должна действовать в «интересах человечества», а также собственной безопасности в регионе. По его словам, союзникам необходимо усилить поддержку Киева, в частности, предоставить Украине средства противовоздушной обороны (ПВО) особенно до наступления зимы.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США и их партнеров не пересекать «красных линий», к которым они вплотную приблизились, и перестать накачивать украинскую сторону оружием. Как он утверждает, подобные действия стран Запада приведут к новым жертвам и разрушениям, а также дальнейшему затягиванию конфликта.

Президент США Джо Байден в разговоре с лидером Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев необходимым для обороны, в том числе современными системами ПВО.