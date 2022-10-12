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16:19, 12 октября 2022Россия

ФОМ рассказал об отношении россиян к вхождению новых территорий в РФ

ФОМ: почти 80 процентов россиян поддерживают вхождение четырех регионов в состав России
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: РИА Новости

Специалисты фонда «Общественное мнение» (ФОМ) рассказали об отношении граждан России к референдумам и вхождению в состав страны новых территорий. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Согласно его данным, вхождение в РФ Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей поддерживают 78 процентов респондентов.

Кроме того, 37 процентов участников опроса выразили мнение, что референдумы в ДНР и ЛНР были проведены своевременно, 44 процента считают, что это необходимо было сделать раньше. При этом референдумы в Херсонской и Запорожской областях 42 процента сочли своевременными, 31 процент заявил, что их надо было провести раньше.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство жителей высказались положительно, и уже 30 сентября состоялась церемония подписания договоров в Кремле. Западные страны результаты референдумов не признали.

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Варвара Кошечкина
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