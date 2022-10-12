Европейская страна решила усилить присутствие на восточном фланге НАТО

Глава Минобороны Лекорню заявил об усилении присутствия Франции на восточном фланге НАТО

Франция решила усилить военное присутствие на восточном фланге НАТО. Об этом заявил глава Минобороны европейской страны Себастьян Лекорню, передает РИА Новости.

Он отметил в ходе заседания комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам, что решение связано с эскалацией конфликта на Украине.

«Президент республики принял решение усилить нашу оборонительную позицию на востоке Европы, направив бригаду бронетранспортеров и танки в Румынию», — сказал Лекорню.

Он также сообщил, что Франция направит дополнительные истребители Rafale в Литву, а в Эстонию передислоцирует военных. Выполнение планов ожидается к концу октября — началу ноября.

Ранее Министерство иностранных дел Франции, комментируя идею Турции организовать переговоры по Украине в Стамбуле, заявило, что их условия должен определять Киев. Во французском ведомстве добавили, что их позиция была ясна с самого начала и что переговоры о прекращении конфликта на Украине могут состояться только на условиях Киева. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заверил Украину в полной поддержке со стороны Франции.