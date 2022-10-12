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Европейская страна решила усилить присутствие на восточном фланге НАТО

Глава Минобороны Лекорню заявил об усилении присутствия Франции на восточном фланге НАТО
СюжетМинобороны:

Фото: Unsplash.com

Франция решила усилить военное присутствие на восточном фланге НАТО. Об этом заявил глава Минобороны европейской страны Себастьян Лекорню, передает РИА Новости.

Он отметил в ходе заседания комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам, что решение связано с эскалацией конфликта на Украине.

«Президент республики принял решение усилить нашу оборонительную позицию на востоке Европы, направив бригаду бронетранспортеров и танки в Румынию», — сказал Лекорню.

Он также сообщил, что Франция направит дополнительные истребители Rafale в Литву, а в Эстонию передислоцирует военных. Выполнение планов ожидается к концу октября — началу ноября.

Ранее Министерство иностранных дел Франции, комментируя идею Турции организовать переговоры по Украине в Стамбуле, заявило, что их условия должен определять Киев. Во французском ведомстве добавили, что их позиция была ясна с самого начала и что переговоры о прекращении конфликта на Украине могут состояться только на условиях Киева. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заверил Украину в полной поддержке со стороны Франции.

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Марина Совина
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