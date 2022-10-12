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Офтальмолог предупредила об ускоренном развитии ряда заболеваний у курильщиков

Офтальмолог Шилова: у курильщиков появляются катаракты и глаукомы в более раннем возрасте

Фото: Pixabay

Главврач «Клиники доктора Шиловой», офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с Ura.ru предупредила, что ряд заболеваний развиваются у курильщиков в ускоренном порядке. По ее словам, из-за вредной привычки у человека появляются катаракты и глаукомы в более раннем возрасте.

«Есть множество научных работ, которые говорят, что курящий человек подвержен появлению и развитию катаракты в более раннем возрасте. Обычно о катаракте мы говорим при возрасте ближе к 70 годам, но у курящих людей и в 50 лет определяем первые признаки катаракты. Это помутнение в хрусталике, которое начинает снижать зрение и ослабляет возможность менять фокусное расстояние. Глаз курящего человека лет на 10-15-20 старше, чем глаза его ровесников», — заявила специалист.

Кроме того, глаукома — ишемическая болезнь глаза — усугубляется у курильщиков, вызывая спазм сосудов, из-за чего она протекает у подверженных вредной привычке людей гораздо более тяжело, пояснила медик. Шилова добавила, что, помимо этого, болезнь хуже поддается лечению из-за устойчивости к препаратам, а также зачастую требуется повторная хирургия.

Ранее жительница Великобритании лишилась глаза из-за попавшей под контактную линзу опасной бактерии.

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Марина Совина
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