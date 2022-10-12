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15:11, 12 октября 2022Культура

«Кит» с Бренданом Фрейзером вновь удостоился долгих оваций

Фильм «Кит» с Бренданом Фрейзером в главной роли вновь удостоился долгих оваций

Кадр: фильм «Кит»

Фильм Даррена Аронофски «Кит» вновь удостоился долгих оваций. Об этом сообщает NME.

После показа картины на Лондонском кинофестивале (London Film Festival) зрители аплодировали пять минут. Исполнитель главной роли Брендан Фрейзер присутствовал на мероприятии.

Премьера «Кита» состоялась на 79-м Венецианском кинофестивале. Картина сорвала шестиминутные овации, во время которых Фрейзер не смог сдержать слез. Пока зрители аплодировали, актер несколько раз обнял Аронофски. В какой-то момент он решил покинуть зал, но в итоге остался и поклонился публике.

В фильме «Кит» Фрейзер играет учителя английского языка Чарли. Согласно сюжету, прикованный к инвалидному креслу герой проводит онлайн-курсы с выключенной камерой и все время ест, чтобы заглушить боль от потери любви всей его жизни — бывшего ученика Алана. Одновременно он пытается восстановить отношения со своей 17-летней дочерью.

Звезда фильма «Мумия» пропал с больших экранов в начале 2000-х. За то время, что актер не снимался в кино, он пережил развод с супругой, смерть матери, финансовые трудности и депрессию. В интервью GQ он упомянул о домогательствах со стороны президента Ассоциации иностранной прессы в Голливуде Филиппа Берка. Дело не стали рассматривать. Как полагает Фрейзер, после этого инцидента его включили в голливудский «черный список». В 2019 году Брендан впервые за шесть лет снялся в кино, исполнив роль в картине «Ядовитая роза».

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Марина Погосян
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