В России предложили создать альтернативу колониям для несовершеннолетних

Омбудсмен Львова-Белова предложила создать альтернативу колониям для несовершеннолетних

Альтернативы воспитательным колониям для несовершеннолетних правонарушителей следует создать в России, подобные учреждения могли бы развиваться на базе подростковых центров во всех регионах. С таким предложением выступила уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.

По мнению омбудсмена, новые форматы необходимы для тех несовершеннолетних, которые совершили не требующие ограничительных мер правонарушения.

Львова-Белова подчеркнула, что одним из лучших видов реабилитации является трудовая занятость.

Подростки сейчас часто стремятся сами зарабатывать и попадают в «нехорошие истории». Но при реализации идеи многие основы деструктивного поведения уйдут сами собой, пояснила детский омбудсмен. Она заверила, что обсудила с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым и главой МВД Владимиром Колокольцевым новые подходы к трудоустройству российских подростков.

Ранее Львова-Белова согласилась с тем, что в российские школы детей мигрантов следует принимать после подготовительных курсов.