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15:04, 12 октября 2022Россия

Глава правительства ДНР рассказал о реализации проекта «Лидеры возрождения»

Виталий Хоценко рассказал о реализации в ДНР проекта «Лидеры возрождения»

Фото: «Лидеры возрождения»

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко рассказал о стартовавшем в республике кадровом проекте «Лидеры возрождения». «Встретился сегодня с представителями промышленного сектора, сферы сельского хозяйства и экономики. Обсудили возможности, предоставляемые участникам кадрового проекта «Лидеры возрождения», который стартовал по поручению президента России Владимира Владимировича Путина у нас в республике», — сообщил он на официальном канале председателя правительства ДНР.
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Он отметил, что в ДНР возлагаются большие надежды на «Лидеров возрождения». «Нам нужны активные, неравнодушные, грамотные и эффективные люди, которые смогут развивать экономику и выстраивать стратегию мирной жизни на благо жителей Донбасса», — добавил Виталий Хоценко.

Победители проекта будут включены в кадровый резерв, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в системе управления регионов.

Кроме того, победители получат по 1 000 000 рублей на персонально выбранную программу обучения на территории Российской Федерации.

Принять участие в кадровом проекте могут руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с Донецкой народной республикой.

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Татьяна Романова
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