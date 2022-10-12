В ЦБ воспротивились открытию филиалов зарубежных банков в России

Зампред ЦБ Заботкин высказался против открытия филиалов зарубежных банков в России

Открытие филиалов иностранных банков в России при отсутствии доступа к информации головной организации и возможности влиять на нее мерами регулирования создает риски финансовой стабильности, сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. Его слова приводит «Интерфакс».

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее выступил с таким предложением, заявив, что при контроле со стороны Банка России можно было «формально открыть окно». «Я понимаю, что не побегут, но кто-то вдруг откликнется. Тем более, Центральный банк сейчас регулирование и надзор наладил таким образом, что вряд ли смогут "химичить", чего боялись раньше», — заявил он.

Но Заботкин высказался против этой идеи. «Если вы не контролируете в полной мере надзор над всей финансовой структурой и у вас действует только ее филиал, то есть вы не видите полный баланс той организации, которая осуществляет деятельность на вашей территории», — пояснил он.

Между тем в сентябре ЦБ предложил разрешить банкам из дружественных государств открывать филиалы в России. Закон о запрете открытия филиалов иностранных банков в России был подписан президентом России Владимиром Путиным в марте 2013 года.