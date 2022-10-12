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ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины

WAM: президент ОАЭ Аль Нахайян заявил Путину о позиции Украины по списку вопросов
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал российского лидера Владимира Путина о позиции Украины по ряду вопросов, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эмиратское госагентство новостей WAM.

По итогам визита в Россию Аль Нахайян уточнил, что ОАЭ готовы продолжить посреднические усилия вокруг кризиса на Украине. «В этой связи президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян проинформировал главу России Владимира Путина о позиции Украины по некоторым вопросам», — уточнили журналисты.

Аль Нахайян выбрал спортивную обувь для переговоров с Путиным, которые состоялись 11 октября в Петербурге. Глава государства надел светло-серое традиционное арабское платье свободного кроя кандура и мужской платок гутра белого цвета.

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Марина Совина
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