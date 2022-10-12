В Госдуму внесли законопроект о создании института военных омбудсменов

В парламент внесли законопроект о создании института военных омбудсменов

Члены фракции партии «Новые люди» в Государственной Думе подготовили законопроект о создании института военных омбудсменов. Об этом в среду, 12 октября, сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, функции по обеспечению гарантий государственной защиты прав и законных интересов военнослужащих и военнообязанных будут возложены на федерального военного омбудсмена и военных омбудсменов в регионах. Документом определяются особенности их правового положения, основные задачи и полномочия.

«Если мобилизуемые и призываемые на фронт будут уверены в своих правах, это не только успокоит общество, но и повысит боеспособность и эффективность войск. А это то, что нужно сейчас для скорейшей победы», — заявил один из авторов законопроекта, руководитель фракции Алексей Нечаев.

Законопроект предполагает наделение военных омбудсменов правом направлять в госорганы запросы и обоснованные предложения, собирать сведения, документы и материалы, посещать пенитенциарные учреждения и суды. При этом, отмечается, что его деятельность не будет пересекаться с существующими полномочиями госорганов по защите и восстановлению прав военнослужащих.

Планируется, что назначать военного омбудсмена на пятилетний срок будет глава государства. Уполномоченный должен быть старше 30 лет, иметь безупречную репутацию и опыт правозащитной деятельности. Его работу предлагается оплачивать из средств федерального бюджета, он не сможет находиться на должности более двух сроков.

Ранее 12 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакой новой волны мобилизации в России нет. Так он прокомментировал заявления ряда губернаторов о том, что они получили новые мобилизационные задания.