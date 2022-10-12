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Врач рассказала о мерах первой помощи человеку с панической атакой

Врач Голотина: справиться с панической атакой помогут восстановление дыхания и беседа

Фото: Клара Куликова / Unsplash

Из-за затяжного стресса человек может столкнуться с такое реакцией психики, как паническая атака, предупредила врач-терапевт «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону» Ирина Голотина. О мерах первой помощи она рассказала «Ленте.ру».

Врач объяснила, что паническая атака — это беспричинный приступ сильнейшей тревоги или страха без физической угрозы извне. Она сопровождается ощущением нехватки воздуха, удушьем и учащенным сердцебиением, внезапной бледностью, ознобом, тошнотой, дрожью в конечностях, головокружением и болью в груди. Спровоцировать паническую атаку могут как гормональные нарушения и патологии центральной нервной системы, так и депрессия или сильный стресс.

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По словам Голотиной, приступ может начаться где угодно: дома, в общественном транспорте, на работе, при разговоре с друзьями или начальником. Поэтому при первых признаках панической атаки важно помочь человеку справиться с ней. В первую очередь необходимо восстановить дыхание: воздух следует вдыхать медленно на четыре счета и выдыхать на два. Также надо постараться отвлечь человека от поглощающей его тревоги при помощи беседы. Для этого терапевт рекомендовала рассказывать ему что-нибудь веселое, милое и увлекательное и давать пить как можно больше воды.

Нужно сказать человеку, что ему необходимо сконцентрироваться на своем теле, и дать понять, что оно ему подвластно, посоветовать ему сделать самомассаж и принять позу, которая, по его мнению, поможет расслабиться в этой ситуации, например, опустить голову ниже колен. При необходимости вызывайте скорую помощь

Ирина Голотинаврач-терапевт «ИНВИТРО-Ростов-на-Дону»

Как отметила терапевт, паническое расстройство — очень тяжелое состояние, которое резко ухудшает качество жизни человека, потому если приступы случаются несколько раз в год, необходимо обязательно обратиться за помощью к врачу.

Ранее психолог Лина Дианова назвала универсальный способ поддержать мужчину, который получил повестку о мобилизации. По ее словам, помочь близкому человеку справиться с тревогой помогут слова любви и обещание ждать его.

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Наталья Обрядина
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