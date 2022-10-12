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Бульмастиф усыновил покалеченного поросенка

The Mirror: бульмастиф по кличке Дюк стал отцом для покалеченного поросенка Айвана

Бульмастиф по кличке Дюк из приюта Brightside Farm Sanctuary в австралийском штате Тасмания усыновил поросенка Айвана. Об этом сообщает The Mirror.

Айван был передан в приют после того, как его мать случайно села на него и раздавила ему плечо и ногу. «Дюк стал отцом для покалеченного поросенка, когда он был разлучен со своей мамой», — говорит 36-летняя Ребекка Холмс, директор Brightside Farm Sanctuary.

На кадрах, которые опубликовал приют, видно, как сторожевая собака вылизывает маленького поросенка. По словам Холмс, связь Дюка и Айвана подтверждает факт, что иногда «законы природы не действуют».

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Несмотря на восторженные комментарии пользователей, сотрудники приюта попросили не пытаться подружить собак с маленькими животными. «Большинство собак подобных пород без колебаний убили бы поросенка. Особенно если поросята визжат», — утверждает приют.

Ранее сообщалось, что в США селезень подружился с собакой и отказался общаться с сородичами, в том числе с купленной для него самкой. Животные стали лучшими друзьями и все делают вместе, от шопинга до прогулок на закате и купания в бассейне.

Алиса Удовик
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