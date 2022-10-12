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В Китае раскрыли причину конфликта на Украине

«Хуаньцю шибао»: империалистическая политика США привела к конфликту на Украине

Фото: Unsplash

Декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь в материале для газеты «Хуаньцю шибао» заявил, что США слишком увлеклись политикой экспансионизма и империализма, которую проводят с помощью НАТО. Его слова приводят РИА Новости.

Гуанбинь раскрыл причину конфликта на Украине и назвал ей империалистическую политику США. По его мнению, «военная гегемония» Вашингтона никогда не прекращалась.

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«Нарушив сначала порядок на Большом Ближнем Востоке посредством войны в Ираке и поддержки гражданской войны в Сирии, Америка принялась за напряженность в отношениях с Россией и Китаем. Она применила к Москве ту же стратегию сдерживания, что и в период холодной войны, и снова попыталась надавить на нее и способствовать внутриполитическим потрясениям. Это и есть непосредственная подоплека украинского конфликта», — отметил автор.

Эксперт добавил, что кризиса на Украине свидетельствует о неизменности первобытной природы Запада. По его мнению, империализм является источником потрясений в мире. После холодной войны США стали еще более открыто и часто начинать конфликты.

«НАТО под руководством Соединенных Штатов расширилась с первоначальных 12 членов до 30, и ее империалистический экспансионистский характер не вызывает сомнений», — заключил Гуанбинь.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп призвал к немедленным переговорам на Украине. «Мы должны [прийти] к незамедлительным переговорам о мирном завершении войны или мы придем к третьей мировой войне», — предупредил он.

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Марина Совина
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