Киану Ривз рассказал о роли мечты в детстве

Киану Ривз рассказал, что в детстве мечтал сыграть Призрачного гонщика

Канадский актер Киану Ривз рассказал, роль какого супергероя он хотел сыграть в детстве. Его речь цитирует NY Post.

Роль своей мечты Ривз назвал на шоу Джимми Киммела. «Десятилетний я, вероятно, хотел бы быть Призрачным гонщиком», — предположил артист.

Призрачный гонщик — герой комиксов Marvel. Персонаж описывается как мотоциклист, который продал свою душу дьяволу. Настоящее имя гонщика, согласно истории, — Джонни Блейз. В 2007 году его роль сыграл актер Николас Кейдж. Через четыре года вышел сиквел картины.

Ранее сообщалось, что Ривз покинул сериал «Дьявол в Белом городе» Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо через пару месяцев после утверждения на роль. Причина его ухода не уточнялась.