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В Запорожской области пойман пособник ВСУ за передачу данных о российской армии

Росгвардия задержала пособника ВСУ в Запорожской области за передачу данных о ВС России

В Запорожской области бойцы спецотряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии задержали пособника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который передавал сведения о перемещении и расположении военнослужащих и боевой техники российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Молодого человека 1996 года рождения, сотрудничавшего с украинской стороной, поймали в результате специальных адресных мероприятий. Росгвардия предоставила «Ленте.ру» видео его задержания и признания в сотрудничестве с ВСУ.

На кадрах задержанный говорит, что сообщал отцу, проходящему службу в украинской армии, с апреля по август данные о количестве, местоположении и передвижениях военнослужащих, вооружения и военной техники Вооруженных сил (ВС) России и Росгвардии, а также информацию о дислокации средств противовоздушной обороны и координаты объектов жизнеобеспечения в Запорожской области.

Любовь Ширижик
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