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Стало известно о тайном сообщении Байдена Зеленскому

WP: Байден тайно призвал Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь США
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о трудностях в получении средств от Конгресса для Киева. Они возникнут, если тот продолжит жаловаться на объемы помощи от Вашингтона, сообщает Washington Post (WP), ссылаясь на бывшего чиновника Белого дома.

Издание рассказало о тайном сообщении Байдена Зеленскому, в рамках которого американский лидер призвал коллегу оставить жалобы на недостаточную помощь США.

«Байден сказал украинскому лидеру в личной беседе, что ему будет трудно просить конгресс о деньгах, если Зеленский покажется неблагодарным и продолжит говорить, что этого недостаточно», — отмечается в материале.

Газета напомнила, что Зеленский не раз публично просил США и другие страны Запады направить Украине дополнительные вооружения, хотя Киев уже получил беспрецедентные объемы помощи. Поэтому в американских элитах формируется раскол, который может усилиться, если республиканцы займут палату представителей 8 ноября.

В августе Белый дом прокомментировал возможность очной встречи Байдена и Зеленского. Официальный представитель ведомства Карин Жан-Пьер отметила, что такое мероприятие не планируется.

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Марина Совина
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