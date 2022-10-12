Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке

Юрист Савельев напомнил о штрафе за курение до 1,5 тысячи рублей на территории АЗС

Фото: Unsplash

Юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев напомнил, что водителям за нарушение правил на АЗС грозит штраф или арест. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Савельев подчеркнул, что на заправках действуют нормы и правила противопожарной безопасности. «Например, водитель, закуривший на территории АЗС может быть привлечен к административной ответственности. <...> Совершение такого проступка грозит административным штрафом в размере от пятисот до тысячи пятисот рублей», — предупредил он.

Кроме того, штраф можно получить за заправку автомобиля со включенным двигателем, за ремонт машины на расстоянии менее 15 метров от заправочных колонок и за другие нарушения правил.

По словам юриста, россиян привлекут к ответственности и за нарушение правил дорожного движения. В таком случае водителю грозит штраф или лишение прав.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ за подготовку теракта с ПЗРК «Игла»
В Эстонии призвали не пугаться предостережений России о «красных линиях»
В Запорожской области пойман пособник ВСУ за передачу данных о российской армии
США и Японии не хватило снарядов на учения с HIMARS
Marvel приостановила съемки фильма «Блэйд» после ухода режиссера
Стала известна позиция организаторов Australian Open по допуску россиян
В России удвоилось число вакансий на удаленке
В Госдуме рассказали о случаях дезертирства мобилизованных
Собянин рассказал о дополнительной финансовой поддержке мобилизированных
Вблизи черных дыр обнаружили предшественников жизни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.