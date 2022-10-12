Названы главные модные тренды на весну и лето 2023 года

Marie Claire назвал платья без бретелей и бахрому модными трендами на весну и лето

Редакторы журнала Marie Claire назвали главные модные тренды на весну и лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Актуальными станут изделия из кружева, а также наряды, украшенные пайетками, которые были представлены на показах таких марок, как Tom Ford, Chanel, Michael Kors, Burberry, Dior, Dolce & Gabbana и Stella McCartney. В то же время в список вошли платья без бретелей, юбки с заниженной талией, полностью джинсовые образы, а также оформление бахромой и плиссе, отметили эксперты. Кроме того, популярности не утратят брюки карго и кожаные платья.

В свою очередь, сохранится тренд на откровенность. По словам журналистов, в теплое время года будут лидировать полупрозрачные предметы гардероба, мини-юбки, а также кроп-топы, корсеты, одежда с вырезами и изделия, обнажающие живот. Подобные наряды включили в свои коллекции бренды Dior, Miu Miu, Coperni, Chloe и Givenchy.

Ранее в октябре основатель российского бренда одежды Buer, дизайнер Вадим Локтев, назвал лохмотья, дыры и потертости одним из главных трендов весны и лета 2023 года. «Эстетика панка и гранжа явно прослеживалась на подиумах сезона весна-лето 2023. Так что можно смело доставать рваные потертые джинсы из шкафов, поношенные футболки, худи оверсайз и свитшоты с кричащими надписями», — заявил он.