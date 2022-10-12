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19:42, 12 октября 2022Путешествия

Россияне в ноябре устремились на дорогостоящий курорт Азии

АТОР сообщил о высоком спросе россиян на отдых в Таиланде в ноябре

Фото: Sara Dubler / Unsplash

Туроператоры ПАКС, PEGAS Touristik и FUN&SUN сообщили о спросе россиян на туры в Таиланд в ноябре, несмотря на высокий ценник на отдых. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, в PEGAS Touristik рассказали, что заявки на отдых на дорогостоящем курорте Азии поступают ежедневно. О том, что туристы осенью снова устремились в Таиланд, заявляют и в компании ПАКС. Специалисты учтонили, что продажи на заграничное направление, просевшие после объявления в России частичной мобилизации, практически восстановились.

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В FUN&SUN отмечают, что почти все блоки мест на рейсы казахстанской авиакомпании SCAT в ноябре по маршруту Москва — Алматы — Пхукет раскуплены. «Места на декабрь есть», — добавили представители туроператора.

В АТОР подчеркнули, что даже высокая стоимость туров в Таиланд в ноябре не отбивает желание у российских путешественников отдыхать в этой стране. По мнению экспертов, такая тенденция свидетельствует о возрождении высокого интереса россиян к азиатскому курорту.

Так, PEGAS Touristik предлагает россиянам недельный тур в Таиланде в ноябре за 257 тысяч рублей на двоих с размещением в трехзвездочном отеле. Вылет запланирован на 29 октября прямым рейсом «Икар» из Москвы на Пхукет. За путевку на прямом рейсе с проживанием в четырехзвездочной гостинице туристам придется заплатить 262 тысячи рублей на двоих. Чуть дороже обойдется пребывание в пятизвездочном отеле — 272 тысячи рублей.

В свою очередь, FUN&SUN просит за недельный отдых на Пхукете 180 тысяч рублей на двоих. Добираться россиянам придется из Москвы со стыковкой в Алматы. Оттуда путешественники отправятся на азиатский курорт на рейсах SCAT.

Тем временем отдых на девять ночей в трехзвездочном отеле за 185 тысяч рублей на двоих предлагает ПАКС. Россиян ждет стыковочный рейс Etihad. Вылет назначен на 1 ноября.

Ранее в октябре сообщалось, что спрос российских туристов на перелеты за границу снизился почти на треть. По данным специалистов OneTwoTrip, доля поисковых запросов по зарубежным направлениям за последние десять дней составила 48 процентов. При этом с начала октября этот показатель снизился на 31,5 процента.

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Фариза Бацазова
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