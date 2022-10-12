Минобороны заявило об уничтожении хранилища топлива ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об уничтожении хранилища топлива ВСУ под Николаевом

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по хранилищу топлива, используемого Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом во время ежедневного брифинга сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению Конашенкова, хранилище находилось в районе города Николаев и было уничтожено ударами ВС России.

Кроме того, представитель Минобороны отчитался об уничтожении в Николаевской области самолета Су-24 воздушных сил Украины. А в Херсонской области, по его словам, был сбит вертолет Ми-8.

По уточненным данным оборонного ведомства, по состоянию на 12 октября с начала спецоперации российские войска уничтожили 319 самолетов, 161 вертолет и 2199 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось о ракетных ударах по критической инфраструктуре Украины. Ракетные удары в разных частях Украины были зафиксированы 10 и 11 октября. Атакам подверглись объекты на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей.