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15:14, 12 октября 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении хранилища топлива ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об уничтожении хранилища топлива ВСУ под Николаевом
СюжетМинобороны:
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по хранилищу топлива, используемого Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом во время ежедневного брифинга сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению Конашенкова, хранилище находилось в районе города Николаев и было уничтожено ударами ВС России.

Кроме того, представитель Минобороны отчитался об уничтожении в Николаевской области самолета Су-24 воздушных сил Украины. А в Херсонской области, по его словам, был сбит вертолет Ми-8.

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По уточненным данным оборонного ведомства, по состоянию на 12 октября с начала спецоперации российские войска уничтожили 319 самолетов, 161 вертолет и 2199 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось о ракетных ударах по критической инфраструктуре Украины. Ракетные удары в разных частях Украины были зафиксированы 10 и 11 октября. Атакам подверглись объекты на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей.

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Валерий Розенберг
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