Россиянам предложили турецкую альтернативу «Миру»

Россиянам предложили оформить в Турции карту TROY в качестве альтернативы «Миру»

Российским путешественникам предложили воспользоваться турецкой платежной системой TROY в качестве альтернативы неработающим в республике отечественным картам «Мир». Подробности сообщает портал TourDom.

По словам турагента Мария Шекер, россияне уже сейчас могут оформить в Турции карту TROY, которой можно расплачиваться за товары и услуги на территории страны, а также снимать турецкие лиры в любом банкомате. Пластик можно получить в течение двух-трех рабочих дней. Для оформления карты отечественным туристам потребуются копии российского и заграничного паспортов, ИНН и местная сим-карта.

Отмечается, что условия выдачи пластика могут отличаться даже в разных отделениях одного банка, поэтому сначала необходимо выяснить требования конкретной финансовой организации. «Я своим клиентам советую один из государственных малоизвестных банков, Emlak Katilim Bank, где депозит не нужен. Его отделения расположены в нетуристических местах», — рассказала турагент.

При этом Шекер обратила внимание, что в первую очередь TROY будет удобна соотечественникам, приехавшим в Турцию на длительный срок, а также тем, кто планирует получить вид на жительство или приобрести недвижимость. Из недостатков — невозможность использования карты в других странах, а также в интернет-магазинах.

Ранее сообщалось, что россияне, отдыхающие в Турции, начали испытывать трудности с оплатой товаров и услуг после отказа турецких банков от использования платежной системы «Мир». Из-за прекращения работы российских карт в стране туристы из РФ вынуждены постоянно обращаться на родину за денежными переводами, что негативно сказывается на их потребительской способности.

