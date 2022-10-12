На Украине оценили последствия от ударов по энергообъектам

На Украине заявили, что последствия от ударов по энергообъектам могут стать фатальными

Последствия ударов по энергообъектам Украины могут стать фатальными для энергосистемы государства, рассказал РИА Новости анонимный специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины.

По его словам, со вторника, 11 октября, в Киеве и Киевской области ввели почасовое отключение электроэнергии. Также на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области сообщили о повреждении электрооборудования в результате ракетных ударов. Кроме того, в городе Галич в Ивано-Франковской области заявляли об обстреле района Бурштынской ТЭС. С этого объекта идет экспорт электроэнергии в Европу.

Как заявил специалист, наиболее критическими можно считать повреждения машинных залов с турбинами или котлами. «Если такие критические повреждения носят единовременный массовый характер на большинстве крупных станций. В этом случае последствия для энергосистемы могут быть фатальными», — оценил специалист.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что полное обесточивание Украины возможно при системных ударах по объектам энергетической инфраструктуры.

