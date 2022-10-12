Досмотр взорвавшейся на Крымском мосту фуры на таможенном посту попал на видео

ФСБ показала кадры досмотра взорвавшейся на Крымском мосту фуры на таможенном посту

ФСБ показала видео досмотра взорвавшейся на Крымском мосту фуры на таможенном посту. Кадры публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД досматривает грузовик. Водитель транспортного средства открывает прицеп. Инспектор не видит ничего подозрительного внутри, после чего грузовик покидает КПП.

Как стало известно ранее, бомбу закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22770 килограмм. В начале августа груз был отправлен из Одессы в болгарский город Русе.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел ранним утром 8 октября. В результате взрыва фуры, перевозившей взрывчатку, были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Организатором теракта на Крымском мосту ФСБ считает главу военной разведки Украины — Кирилла Буданова.