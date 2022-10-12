Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Досмотр взорвавшейся на Крымском мосту фуры на таможенном посту попал на видео

ФСБ показала кадры досмотра взорвавшейся на Крымском мосту фуры на таможенном посту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

ФСБ показала видео досмотра взорвавшейся на Крымском мосту фуры на таможенном посту. Кадры публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД досматривает грузовик. Водитель транспортного средства открывает прицеп. Инспектор не видит ничего подозрительного внутри, после чего грузовик покидает КПП.

Как стало известно ранее, бомбу закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22770 килограмм. В начале августа груз был отправлен из Одессы в болгарский город Русе.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел ранним утром 8 октября. В результате взрыва фуры, перевозившей взрывчатку, были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Согласно последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Организатором теракта на Крымском мосту ФСБ считает главу военной разведки Украины — Кирилла Буданова.

Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ за подготовку теракта с ПЗРК «Игла»
Психолог назвала ошибки в борьбе со стрессом и тревогой
Украина прекратила подачу электроэнергии к Запорожской АЭС
В Эстонии призвали не пугаться предостережений России о «красных линиях»
В Запорожской области пойман пособник ВСУ за передачу данных о российской армии
США и Японии не хватило снарядов на учения с HIMARS
Marvel приостановила съемки фильма «Блэйд» после ухода режиссера
Стала известна позиция организаторов Australian Open по допуску россиян
В России удвоилось число вакансий на удаленке
В Госдуме рассказали о случаях дезертирства мобилизованных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.