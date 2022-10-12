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18:02, 12 октября 2022Силовые структуры

Российского инженера задержали за экстремистские посты в интернете

В Петербурге 42-летнего инженера задержали за экстремистские посты в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Петербурге спецназ Росгвардии задержал 42-летнего инженера за публичные призывы к экстремизму. Об этом в среду, 12 октября, сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что мужчина был задержан примерно в 7 утра 11 октября. Следователь УФСБ возбудил в отношении него дело по материалам Центра «Э».

По данным следствия, сотрудник компании, занимающейся строительством дорог, призывал к убийствам людей другой расы и национальности и насилию в отношении них.

У россиянина изъяли телефон и компьютер, после чего отпустили под подписку о невыезде.

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Елизавета Новикова
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