Во Львове восстановили электроснабжение

Замглавы Львовской ОВА сообщил о полном восстановлении электро- и водоснабжения города

Во Львове полностью восстановили электро- и водоснабжение города. Об этом замглавы Львовской областной военной администрации (ОВА) Андрей Годик сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.

Он заявил, что электроснабжение населенных пунктов в регионе было восстановлено примерно на 97 процентов. «Наиболее проблемная ситуация сейчас в Новом Раздолье, там идет поэтапное подключение потребителей», — отметил Годик.

Ранее во Львове сообщали о ракетных ударах по объектам энергетики. В городе наблюдались проблемы со светом и мобильной связью, а также перебои в подаче воды.