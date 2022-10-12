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14:45, 12 октября 2022Бывший СССР

Во Львове восстановили электроснабжение

Замглавы Львовской ОВА сообщил о полном восстановлении электро- и водоснабжения города

Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Во Львове полностью восстановили электро- и водоснабжение города. Об этом замглавы Львовской областной военной администрации (ОВА) Андрей Годик сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.

Он заявил, что электроснабжение населенных пунктов в регионе было восстановлено примерно на 97 процентов. «Наиболее проблемная ситуация сейчас в Новом Раздолье, там идет поэтапное подключение потребителей», — отметил Годик.

Ранее во Львове сообщали о ракетных ударах по объектам энергетики. В городе наблюдались проблемы со светом и мобильной связью, а также перебои в подаче воды.

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Георгий Нестеров
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