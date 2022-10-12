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17:36, 12 октября 2022Путешествия

Самолет потерял во время взлета колесо шасси и попал на видео

В Италии у направлявшегося в США Boeing во время взлета отвалилось колесо шасси

В Италии Boeing Dreamlifter во время взлета потерял колесо шасси — отвалившуюся в воздухе деталь позже нашли в винограднике рядом с аэропортом. Инцидент попал на видео, ролик появился в Twitter-аккаунте новостного портала об авиации Aeroin.

В итальянском аэропорту Таранто у Boeing 747-400 Dreamlifter, направлявшегося в Чарлстон (США), через несколько секунд после взлета открутилось одно из колес стойки шасси. На кадрах видно, как дымящаяся деталь падает на землю и прыгает по взлетно-посадочной полосе. Позже колесо нашли в винограднике по соседству с авиагаванью.

Отмечается, что, несмотря на неисправность, самолет благополучно приземлился в США.

Дарья Рыбак
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