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21:30, 12 октября 2022Из жизни

Выбрана лучшая фотография дикой природы 2022 года

Natural History Museum назвал Карин Айгнер лучшим фотографом дикой природы 2022 года

Фото: Karine Aigne / The Trustees of The Natural History Museum

Британский музей естественной истории (Natural History Museum) назвал победителя конкурса «Фотограф дикой природы 2022 года». Об этом сообщается на его официальном сайте.

Автором лучшего снимка, получившего название «Большое жужжание», стала фотограф Карин Айгнер из США. На кадре видно, как самцы кактусовых пчел окружили самку и сформировали вокруг нее шар. Ожесточенная борьба происходит совсем близко к земле, некоторые особи касаются песка спиной и крыльями. В левом углу фотографии изображен еще один самец, который собирается присоединиться к клубку и тоже попытать счастья.

«Фотографы дикой природы предлагают нам незабываемый взгляд на жизнь диких видов, рассказывая о невиданных деталях, захватывающем поведении и таким образом сообщая о проблемах климата и биоразнообразия», — отметил доктор Даг Гурр, директор музея.

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Кактусовые пчелы не создают колоний и живут отдельно друг от друга. Опыляют большое количество растений и культур, в том числе те, которые едят люди. Во время спаривания пчелы этого вида собираются в огромные клубки.

Ранее в Великобритании выбрали победителя конкурса самых смешных фотографий с животными The Comedy Pet Photo Awards 2022. В конкурсе принимали участие более двух тысяч снимков, сделанных людьми из разных стран мира.

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Евгения Черкасова
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