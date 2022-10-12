Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:59, 12 октября 2022Бывший СССР

Украина анонсировала закрытие неба западными ПВО

Глава Офиса президента Украины Ермак сообщил, что скоро небо страны закроют западные ПВО

Фото: Aaron Favila / AP

На встрече с представителями стран НАТО в Брюсселе Украина договорилась о передаче Киеву современных западных систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил в Twitter глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Принимаются решения о закрытии украинского неба. Усиленные системы ПВО — это то, что нам нужно. Мы в постоянном диалоге с нашими союзниками», — написал Ермак.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь в военных поставках на Украину будут «делать акцент» на системах ПВО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
Российская супружеская пара зарезала собутыльницу и утопила ее тело в реке
В Херсонской области отбили попытку прорыва украинских войск
Нейрость научили улучшать аккумуляторы
Рыбаки поймали самую большую рыбу в истории Уэльса
Прижимавшийся к попутчице весь перелет пассажир самолета был обруган в сети
YouTube заморозил канал Артемия Лебедева
Бывший российский полицейский пойдет под суд за мошенничество с трудоустройством
Роза Сябитова раскрыла подробности личной жизни
Экстремально токсичную свалку обнаружили в российском регионе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.