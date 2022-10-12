Украина анонсировала закрытие неба западными ПВО

Глава Офиса президента Украины Ермак сообщил, что скоро небо страны закроют западные ПВО

На встрече с представителями стран НАТО в Брюсселе Украина договорилась о передаче Киеву современных западных систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил в Twitter глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Принимаются решения о закрытии украинского неба. Усиленные системы ПВО — это то, что нам нужно. Мы в постоянном диалоге с нашими союзниками», — написал Ермак.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь в военных поставках на Украину будут «делать акцент» на системах ПВО.