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13:08, 13 октября 2022Мир

В Италии понадеялись на силу воздействия Эрдогана на Путина

В МИД Италии надеются, что Эрдоган сможет убедить Путина остановить бои на Украине

Фото: Turkish presidency / Globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел Италии Бенедетто Делла Ведова заявил, что власти страны надеются на силу воздействия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на главу России Владимира Путина. Итальянские власти хотят, чтобы турецкий лидер убедил российского коллегу остановить бои на Украине, пишет РИА Новости.

«Если Эрдоган сможет убедить Путина остановить вторжение и отвести войска, я думаю, это будет успехом», — подчеркнул замглавы итальянского МИД. Делла Ведова также рассчитывает, что Путин сможет воспользоваться «возможностью сделать правильную вещь» и прекратить наступление.

Ожидается, что встреча Путина и Эрдогана пройдет в Астане на этой неделе. Там российский президент примет участие в трех международных мероприятиях: шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите Россия — Центральная Азия.

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Виктория Кондратьева
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