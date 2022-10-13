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13:05, 13 октября 2022Россия

Путин начал переговоры с лидером Палестины с третьего раза

В Астане начались переговоры президента России Путина и главы Палестины Аббаса

Президент России Владимир Путин только с третьего раза смог начать переговоры с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом из-за проблем с переводом. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как российский лидер обращается к собеседнику, однако затем дважды прерывается и начинает речь заново, чтобы надеть наушник, а затем дождаться начала перевода его слов.

При этом отмечается, что в целом мероприятие началось без задержек и опозданий.

В ходе двусторонних переговоров президенты обсудили, в частности, палестино-израильское урегулирование, а также вопрос поставок российской пшеницы в Палестину.

Встреча Путина и Аббаса проходит на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане. Организация включает в себя 27 государств-членов, среди которых Азербайджан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Китай, Палестина, Россия, Турция и Южная Корея.

Варвара Кошечкина
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