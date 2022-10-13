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14:37, 13 октября 2022Бывший СССР

Глава Абхазии приказал усилить мобилизационную готовность

Президент Абхазии Бжания приказал усилить мобилизационную готовность ВС республики

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания приказал усилить мобилизационную готовность Вооруженных сил (ВС) республики. Об этом он высказался на заседании штаба территориальной обороны республики, сообщает пресс-служба главы государства.

Темой мероприятия с участием представителей силового блока республики стала военно-политическая обстановка. Отмечается, что в ходе заседания Бжания приказал «сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны».

Ранее министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявлял о высокой вероятности войны с Грузией. По его словам, в Сухуме ее будут оценивать таким образом до тех пор, пока с Тбилиси не будет подписан договор о неприменении силы.

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Алевтина Запольская
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