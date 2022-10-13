Глава Абхазии приказал усилить мобилизационную готовность

Президент Абхазии Бжания приказал усилить мобилизационную готовность ВС республики

Президент Абхазии Аслан Бжания приказал усилить мобилизационную готовность Вооруженных сил (ВС) республики. Об этом он высказался на заседании штаба территориальной обороны республики, сообщает пресс-служба главы государства.

Темой мероприятия с участием представителей силового блока республики стала военно-политическая обстановка. Отмечается, что в ходе заседания Бжания приказал «сосредоточить основные усилия на поддержании мобилизационной готовности на должном уровне, обеспечивающем безопасность и оборону страны».

Ранее министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявлял о высокой вероятности войны с Грузией. По его словам, в Сухуме ее будут оценивать таким образом до тех пор, пока с Тбилиси не будет подписан договор о неприменении силы.